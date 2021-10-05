Учебный центр и новые рабочие места появятся на месте бывшей промзоны Москвы "Сити-Север"

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Инвестиции в развитие территории бывшей промышленной зоны "Сити-Север" в Москве составят не менее 130 млрд рублей, там появится учебный центр. Об этом сообщила во вторник пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Под комплексное развитие по проекту "Индустриальные кварталы" попадет участок бывшей промзоны "Сити-Север" общей площадью почти 4,6 га. В реализацию проекта инвестор планирует вложить около 130 миллиардов рублей, ожидаемый бюджетный эффект - 5,4 миллиарда рублей в год. После редевелопмента территории здесь появится около 11 тысяч рабочих мест", - приводит пресс-служба слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, в бывшей промзоне на улице Антонова-Овсеенко планируется возвести 580 тыс. кв. метров объектов общественно-делового назначения. В "Сити-Север" предусмотрено строительство коммерческих помещений и офисов, они займут более двух третей от общей площади застройки - 422 тыс. кв. м. Также планируется возвести коммерческий учебный центр и апартаменты площадью 7,7 тыс. и 150 тыс. квадратных метров соответственно.

Комплексное развитие территорий бывших промзон Москвы в рамках проекта "Индустриальные кварталы" позволит получить городу около 500 тыс. рабочих мест и почти 3 трлн рублей поступлений в бюджет, а общий объем инвестиций составит более 7 трлн рублей.

Проект "Индустриальные кварталы" (Комплексное развитие территорий) позволяет вовлекать в оборот неиспользуемые, фактически заброшенные городские территории. Первый договор о КРТ в Москве был заключен в июле 2020 года - это проект комплексного развития территории в производственной зоне "Октябрьское поле" на общей площади территории 5,92 га. Инвестиции в развитие промзоны составят порядка 14 млрд рублей, бюджетный эффект - около 1,8 млрд рублей. Срок его реализации рассчитан на шесть лет, но инвестор планирует завершить строительство до 2024 года.