Эксперты назвали самые популярные товары в корпоративной доставке

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Крупа киноа, кофе, шоколад и пшеничная мука стали наиболее популярными товарами при заказе доставки корпоративными клиентами в апреле - августе 2021 года, сообщил ТАСС представитель пресс-службы онлайн-гипермаркета Vprok.ru Перекресток.

"Киноа стала самым популярным товаром на доставку среди корпоративных клиентов в онлайн-гипермаркете Vprok.ru Перекресток за апрель - август 2021 года. Помимо атрибута здорового питания, в топ-5 в этот период также вошли кофе в зернах, плиточный шоколад и пшеничная мука", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что среди основных бизнес-заказчиков онлайн-гипермаркета - представители офисов, сетевых ресторанов, кафе, крупного бизнеса, благотворительные организации и другие корпоративные клиенты.

Так, сетевые рестораны и благотворительные организации заказали около 4 тонн крупы киноа. При этом спрос на кофе в зернах и капсулах среди заказов в офисы год к году вырос в 402 и 16,4 раза соответственно. Продажи пшеничной муки и кокосового масла в сетевые рестораны за апрель - август 2021 года увеличились в 2,6 раза. Среди несетевых кафе и гостиниц спрос на пшеничную муку стал выше в 18,8 раза, отметил представитель компании.

Вместе с тем для представителей крупного бизнеса самыми популярными товарами для заказа впрок стали кондитерские изделия: плиточный шоколад и шоколадные батончики они заказывали минимум в 4,5 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее. При этом особенным спросом пользовался плиточный шоколад с фундуком или с фундуком и изюмом, а также белый шоколад, добавил собеседник агентства.

У благотворительных организаций наиболее популярным товаром на доставку стало сгущенное молоко: спрос на эту позицию вырос в 123 раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Также в 47,3 раза увеличились продажи рыбы горбуши, тушеной говядины - в 34,3 раза, подсолнечного масла - в 29,3 раза. Чек корпоративных заказов варьируется в диапазоне от 3 тыс. до 900 тыс. рублей, а вес заказа - от 100 кг до нескольких тонн.

О компании

X5 Retail Group N.V. управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами у дома под брендом "Пятерочка", супермаркетами под брендом "Перекресток" и гипермаркетами под брендом "Карусель". X5 интегрирует розничные магазины и электронную коммерцию с помощью бизнесов Vprok.ru Перекресток, 5Post и Около.

На 30 июня 2021 г. сеть включает в себя 17268 магазинов "Пятерочка", 968 супермаркетов "Перекресток" и 40 гипермаркетов "Карусель". Под управлением компании 43 распределительных центра и 4128 собственных грузовых автомобилей на территории Российской Федерации.

Онлайн-гипермаркет Vprok.ru Перекресток впервые запустил доставку товаров для юридических лиц в конце 2019 года. Сейчас к корпоративной программе Vprok.ru Перекресток подключены Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Нижний Новгород и Нижегородская область.