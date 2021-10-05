Mail.ru Group сообщила об объединении SkillFactory со Skillbox и GeekBrains

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Mail.ru Group сообщила об объединении образовательной платформы SkillFactory со Skillbox и GeekBrains. Об этом говорится в сообщении компании.

"Mail.ru Group сообщает об объединении образовательной платформы SkillFactory со Skillbox и GeekBrains. Присоединение SkillFactory к образовательной компании Skillbox Holding Limited (входит в экосистему VK) укрепит позиции объединенной компании на российском рынке онлайн-образования", - говорится в сообщении.

Mail.ru Group до сделки имела в SkillFaсtory миноритарную долю в размере 18,31%, а также опцион на покупку дополнительных акций с планом его реализации во втором полугодии текущего года. После всех транзакций Skillbox становится держателем контрольной доли в сервисе - 61,8%. При этом основатели и топ-менеджмент SkillFactory остаются миноритарными акционерами. SkillFactory продолжит развивать образовательные проекты под существующим брендом, ее сооснователь и гендиректор Александр Ерошкин вместе с другими сооснователями продолжат руководить компанией.

В результате SkillFactory станет частью компании, в которую уже входят платформы Skillbox и GeekBrains.

"Наша цель - к 2023 году помочь 10 млн человек освоить те или иные навыки с помощью всех наших текущих образовательных проектов и инициатив. Присоединение SkillFactory к компании, в которую уже входят GeekBrains и Skillbox, - важный шаг в этом направлении. Экосистема VK объединяет образовательные проекты для людей разного возраста. SkillFactory усилит сегмент для взрослых, которые хотят получить или сменить специальность", - приводятся в сообщении гендиректора Mail.ru Group Бориса Добродеева.

О SkillFactory

SkillFactory работает в сегментах профессионального и высшего образования. В нее входят онлайн-школа специалистов по работе с данными и IT-продуктами, направление дизайна и креативных специальностей Contented, онлайн-магистратуры Zavtra.Online и школа продуктового менеджмента Product LIVE. Общее количество студентов на всех направлениях SkillFactory превышает 100 тыс. человек.

Выручка компании в 2020 году составила 638 млн рублей, что в 3,4 раза больше, чем годом ранее.