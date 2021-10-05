Нацбанк Украины выпустил монету в честь Поддубного

КИЕВ, 5 октября. /ТАСС/. Национальный банк Украины (НБУ) во вторник ввел в обращение памятную монету "Иван Поддубный" в честь 150-летия со дня рождения спортсмена, шестикратного чемпиона мира по греко-римской борьбе. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Согласно сообщению, монета номиналом две гривны из нейзильбера выпущена тиражом 35 тыс. На аверсе монеты размещена надпись "Украинский богатырь" и "Чемпион чемпионов" вокруг изображения земного шара в центре, по бокам - стилизованные сцены борьбы. Согласно описанию, на реверсе размещен портрет Ивана Поддубного, указаны годы жизни спортсмена 1871-1949, и сделана надпись "Украинский богатырь".

Поддубный родился в селе Богодуховка Золотоношского уезда Полтавской губернии (ныне - Чернобаевский район Черкасской области Украины) в 1871 году. Весь род его славился силой. Иван также унаследовал от предков большой рост, феноменальную силу и необычайную выносливость. За 40 лет Поддубный не проиграл ни одного чемпионата и имел поражения только в отдельных поединках. "Чемпион чемпионов", "король чемпионов" - титуловала его тогдашняя европейская пресса. По сей день людей большой физической силы сравнивают с Поддубным.

В ноябре 1939 года Поддубному в Кремле за выдающиеся заслуги "в деле развития советского спорта" был вручен орден Трудового Красного Знамени и присвоено звание "Заслуженного артиста РСФСР". Ковер он покинул в 1941 году в 70-летнем возрасте. В 1945 году Поддубному присвоено звание "Заслуженный мастер спорта СССР".

В годы войны проживал в городе Ейске (Краснодарский край) на берегу Азовского моря. Когда город оккупировали немцы, на их предложение поехать в Германию и готовить немецких спортсменов ответил отказом: "Я - русский борец. Им и останусь".

Поддубный умер в Ейске 8 августа 1949 года на 78-м году жизни от инфаркта. Похоронен там же в городском парке, ныне носящем его имя. Здесь же ему установлен памятник, а неподалеку расположены Музей Поддубного и спортивная школа его имени. На могиле Поддубного высечено: "Здесь русский богатырь лежит".