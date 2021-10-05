Цена газа в Европе обновила исторический рекорд

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Цена на газ в Европе на открытии торгов 5 октября вновь побила рекорд и почти достигла $1250 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные биржи ICE.

Цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в ходе торгов достигла $1247,4 за 1 тыс. куб. м, или 104 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).

Накануне после преодоления рекордной отметки в $1200 за 1 тыс. куб. м цена на газ в Европе резко снизилась после новостей о том, что Датское энергетическое агентство одобрило начало тестирования первой нитки газопровода "Северный поток - 2". Менее чем за час котировки ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизились почти на $70 и опускались до $1124 за тыс. куб. м.

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер ранее заявлял, что сильное отставание в закачке газа в ПХГ Европы и растущий спрос на газ привели к тому, что цены на этот вид топлива в Европе побили рекорды и могут превысить их значения в ближайшее время.