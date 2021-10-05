В России запустили платформу для автоматизации работы заказчиков с самозанятыми

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Платформа "Мои самозанятые", которая помогает автоматизировать взаимодействие заказчиков и самозанятых, запущена в России.

"Платформа "Мои самозанятые" - официальная электронная площадка, осуществляющая обмен данными с ФНС России. Сервис помогает найти исполнителя на самые разные виды работ, автоматически проверяет наличие у него статуса самозанятого перед заключением договора и каждой оплатой, регистрирует его профессиональный доход, отслеживает доступный лимит, получает и хранит закрывающие документы (чеки)", - рассказали в пресс-службе компании Apibank, которая разработала сервис.

Процесс оплаты услуг максимально прост и прозрачен. Перевод средств возможен как с единого агрегированного счета, так и с собственного банковского счета компании. "Запрашивать реквизиты счета исполнителя не нужно: выплаты на карты любых банков проходят напрямую. Также заказчики могут выпускать виртуальные банковские карты для тех, с кем они работают, - по аналогии с банковскими зарплатными проектами. Реализован инструмент массовых выплат. <...> Также разработано коробочное решение для банков и White label для партнеров, которые хотели бы предоставлять сервис по работе с самозанятыми своим корпоративным клиентам", - уточнили в пресс-службе.

Исполнительный директор цифровой платформы Apibank Надежда Авданина рассказала, что для компаний работа с самозанятыми связана с определенными рисками. "Если доход исполнителя превысит 2,4 млн рублей в год, человек потеряет статус самозанятого, и заказчику придется уплатить за него налоги и взносы, как при оформлении договора ГПХ. Платформа "Мои самозанятые" автоматизирует взаимодействие сторон с ФНС и сводит подобные риски к минимуму", - приводит ее слова пресс-служба.

Режим самозанятых появился в РФ как пилотный проект. С 1 января 2019 года он начал работать в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. С начала 2020 года этот режим доступен в 23 российских регионах, а с 1 июля того же года все российские субъекты смогли вводить на своей территории этот налоговый режим. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет только 4% суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями. Как сообщил в сентябре министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, в режиме самозанятых трудятся почти 3 млн человек.