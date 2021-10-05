Инвестпроекты по лесопереработке можно будет запускать в ТОР "Емва" в Коми

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Перечень видов деятельности, разрешенных на территории опережающего развития (ТОР) "Емва" в Республике Коми, будет расширен. Соответствующее постановление утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин. Как сообщила во вторник пресс-служба правительства, такое решение откроет возможность для реализации нескольких новых инвестиционных проектов, в частности, в сфере лесопереработки.

"Список дополнится деятельностью, связанной в том числе с лесозаготовками и лесоводством. Это позволит построить новый деревообрабатывающий завод, а также лесопитомник для хвойных пород деревьев", - говорится в сообщении.

Объем частных инвестиций в эти проекты превысит 370 млн рублей. Также будут созданы не менее 40 новых рабочих мест, что особенно важно в условиях моногорода Емва, где находится территория опережающего развития.

ТОР - специальный инструмент развития, призванный стимулировать приоритетные отрасли экономики и привлекать новых инвесторов, способствуя росту благосостояния жителей регионов. Резидентам ТОР доступны льготы и преференции, в том числе сниженные ставки по налогам и страховым взносам, процедура свободной таможенной зоны.