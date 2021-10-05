"Ъ" назвал претендентов на покупку акций "Открытия"

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Группа "Регион"-"Россиум" (ей принадлежит МКБ) и структуры Газпромбанка заинтересованы в покупке пакета акций банка "Открытие", пишет во вторник "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По словам одного собеседников издания, знакомого с переговорным процессом, покупку "очень сильно лоббирует" Газпромбанк. По данным источника, банк планирует за счет этой сделки сильно вырасти и получить недостающие в группе компетенции. Об интересе Газпромбанка к "Открытию" некоторое время назад слышал топ-менеджер в крупном банке, подчеркивается в статье.

"Сотрудники МКБ зашли в службу внутреннего контроля и службу безопасности банка "ФК Открытие",- рассказали "Коммерсанту" два человека, знающие это от сотрудников одной из этих служб продаваемого банка. Два собеседника, близких к ГК "Регион", утверждают, что был проведен неглубокий due diligence (всесторонний анализ бизнеса) группы банка "Открытие", но решение о выставлении заявки пока не принято.

О продаже акций "Открытия"

В начале августа Банк России объявил, что начал подготовку к продаже акций банка "Открытие". Регулятор будет принимать сообщения заинтересованных лиц, намеренных принять участие в процедурах реализации акций банка, с 11 октября по 22 октября 2021 года.

В начале сентября глава регулятора Эльвира Набиуллина заявляла, что ЦБ изучает интерес стратегических инвесторов к акциям банка "Открытие", однако в качестве основного способа продажи доли в кредитной организации регулятор рассматривает первичное публичное размещение акций (IPO). При этом Набиуллина подчеркивала, что регулятор заинтересован в сокращении госдоли в банковском секторе при продаже акций "Открытия".