Инвестор вложит более 3,5 млрд рублей в проект мелиорации полей в Башкирии

УФА, 5 октября. /ТАСС/. ООО "МТС "Зауралье Агро" планирует инвестировать более 3,5 млрд рублей в создание системы мелиорации в юго-восточной части Башкирии, подверженной засухам. На орошаемых 10 тыс. га будет выращиваться соя, кукуруза и подсолнечник, сообщила пресс-служба правительства республики во вторник.

"Предполагается строительство мелиоративных систем общей площадью орошения 10 тыс. га. На участках планируется выращивать сельскохозяйственные культуры, такие как соя, кукуруза на зерно, яровая пшеница и подсолнечник. Реализация проекта направлена на повышение плодородия и продуктивности сельскохозяйственных земель, увеличение доходности за счет выращивания по интенсивной технологии, а также увеличение экспортного потенциала региона. Кроме того, проект обеспечит работой более 170 жителей районов республики", - приводятся в сообщении слова первого заместителя премьер-министра - министра экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан Рустама Муратова.

Проект предполагается реализовать на территории Абзелиловского, Баймакского, Учалинского и Хайбуллинского районов республики, часто подверженных засухе. Инвестиции превысят 3,5 млрд рублей, взамен инициатор рассчитывает получить субсидии благодаря включению в перечень приоритетных инвестпроектов республики. "Инвестор рассчитывает получить субсидии на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, льготы по налогу на имущество организаций и предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов", - добавили в пресс-службе.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что власти ставят задачу довести к 2030 году площадь орошаемых земель до 100 тыс. гектаров. На данный момент в регионе мелиорацией охвачено 40 тыс. га, однако изношенность оборудования составляет порядка 90%.