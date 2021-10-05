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Польша ожидает удешевления поставок газа после пуска "Северного потока - 2"

Варшава намерена противодействовать прекращению транзита газа по украинскому направлению, отметил заместитель министра иностранных дел республики Марчин Пшидач

ВАРШАВА, 5 октября. /ТАСС/. Власти Польши ожидают, что поставки газа по газопроводу "Северный поток - 2" будут дешевле, чем через Украину, и Варшава намерена противодействовать прекращению транзита газа по украинскому направлению. Об этом заявил во вторник в эфире Польского радио заместитель министра иностранных дел республики Марчин Пшидач.

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По его словам, в будущем "для остановки транзита через Украину будут официально использоваться не политические, а экономические аргументы". "Вдруг окажется, что по "Северному потоку - 2" [поставлять газ] намного дешевле, чем через Украину, - сказал Пшидач. - К такой аргументации мы уже [сейчас] можем подготовиться".

"Это тема для деятельности Европейской комиссии", - добавил он и подчеркнул, что Польша ждет, что Еврокомиссия начнет реагировать.

"Северный поток - 2" состоит из двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство газопровода было завершено утром 10 сентября. Ожидается, что далее будут проведены пусконаладочные работы. Ввод газопровода в эксплуатацию планируется до конца текущего года. По данным "Газпрома", по "Северному потоку - 2" в текущем году может быть поставлено 5,6 млрд куб. м газа.

"Северный поток - 2" является коммерческим проектом, который реализуется совместно с европейскими партнерами. Москва неоднократно заявляла, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.

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