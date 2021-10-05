Эксперты: кондитеры не будут испытывать сложности из-за дефицита тропических ингредиентов

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Российские кондитеры не будут испытывать сложности из-за возникшего на рынке дефицита тропических ингредиентов. Такое мнение высказал ТАСС представитель Ассоциации предприятий кондитерской промышленности "Асконд".

"Мы считаем, что участники рынка не будут испытывать сложности. Неурожаи тропических ингредиентов случаются, отрасль умеет адаптироваться под это", - сказал он.

Пресс-секретарь Mars Wrigley (кондитерское подразделение Mars) Наталия Родионова сказала ТАСС, что компания столкнулась с повышенным уровнем спроса на продукцию под брендом Bounty в начале текущего года и с перебоями в поставках сырья. "В связи с тем, что компания Mars предъявляет высокие внутренние требования к качеству сырья, нам потребовалось некоторое время, чтобы восполнить запасы. Данная ситуация касается исключительно продукции под брендом Bounty и никак не скажется на конечном потребителе нашей продукции. Мы не ожидаем дефицита продукции на полках магазинов", - подчеркнула она.

5 октября газета "Коммерсантъ" сообщила, что один из крупнейших производителей кондитерских изделий Mars предупредил клиентов об ограничении поставок батончиков и конфет под брендом Bounty, продажи которого в 2020 году оцениваются почти в 5 млрд рублей. Причина - в возникших сложностях с поставками сырья. По данным издания, проблемы могут быть связаны с нехваткой кокосовой стружки и могут продлиться до 2022 года.