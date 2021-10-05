Хайнаньский курорт Санья подарил жителям $1,55 млн для тестирования цифрового юаня

САНЬЯ, 5 октября. /ТАСС/. Власти китайского курорта Санья в провинции Хайнань подарили жителям и туристам 10 млн юаней (около 1,55 млн долларов) для тестирования национальной цифровой валюты. Об этом сообщило издание "Чайна дейли".

По его данным, для участия в испытаниях цифрового юаня заявки подали более 117,6 тыс. человек. Методом жеребьевки из них были отобраны 28 тыс. Они получили на свои цифровые счета сумму в 200, 500 или 800 юаней (соответственно около 31, 78 или 124 долларов).

Согласно условиям испытаний, эти средства необходимо потратить до 19 октября. Для этого участникам необходимо установить мобильное приложение и настроить онлайн-кошелек одного из шести государственных банков Китая.

Организаторами этого теста цифрового юаня выступили Управление финансов провинции Хайнань и Народный банк Китая (центробанк страны). Подаренные средства можно потратить на 1,3 тыс. предприятий острова, в том числе в супермаркетах, отелях и магазинах беспошлинной торговли. Деньги для этого мероприятия были предоставлены муниципальными властями города Санья. Как отметили организаторы, сами испытания еще не означают запуск программы по свободному использованию цифрового юаня на Хайнане.

КНР приступила к внедрению национальной виртуальной валюты в конце 2019 года. Цифровой юань - электронные деньги, централизованно выпускаемые Народным банком Китая. Они стоят столько же, сколько и обычные китайские бумажные банкноты. По планам центробанка страны, со временем цифровой юань должен заменить часть наличных в денежном обращении.

Расплатиться такой валютой в Китае пока можно только в определенных местах. С конца 2019 года цифровой юань тестируют в городах Шэньчжэнь, Сучжоу, Чэнду, Пекин и новой экономической зоне Сюнъань недалеко от Пекина. В октябре 2020 года власти КНР добавили к ним города Шанхай, Чанша, Сиань, Циндао, Далянь и провинцию Хайнань. В настоящий момент цифровой юань доступен ограниченному числу пользователей: к концу июня было открыто около 20,9 млн частных и 3,5 млн корпоративных кошельков, а общий объем операций составил 34,5 млрд юаней (около 5,3 млрд долларов). Планируется, что в ходе зимних Олимпийских игр в феврале 2022 года расплатиться цифровым юанем смогут спортсмены и гости соревнований.