Объем поддержанного РЭЦ экспорта в СКФО превысил $561,8 млн за восемь месяцев

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Объем поддержанного экспорта на Северном Кавказе Российским экспортным центром (РЭЦ) за восемь месяцев 2021 года превысил $561,8 млн. Об этом сообщила ТАСС директор по развитию нефинансовых продуктов и зарубежной сети РЭЦ Ксения Тагирова.

РЭЦ был и остается главным помощником на сложном экспортном пути компаний, отметила Тагирова. "Так, уже по итогам восьми месяцев 2021 года объем поддержанного экспорта в СКФО группой РЭЦ превысил $561,8 млн", - сказала директор по развитию.

При этом она подчеркнула, что экспортеры все больше стали обращаться за кредитно-гарантийными продуктами группы РЭЦ, а также пользоваться мерами господдержки.

По ее словам, все регионы Северного Кавказа показывают уверенный рост показателей несырьевого неэнергетического экспорта, но главным драйвером окружных показателей остается Ставропольский край. "Более 60% окружного экспорта приходится на регион, принимающий сегодня лучших экспортеров СКФО, с темпом роста в 11,6% на общую сумму в $659,9 млн", - рассказала собеседница агентства.