В Киеве сообщили, что Украина третьи сутки не закачивает газ в ПХГ к зиме

КИЕВ, 5 октября. /ТАСС/. Украина третьи сутки не закачивает в свои подземные хранилища (ПХГ) природный газ, необходимый для прохождения отопительного сезона. Об этом свидетельствуют оперативные данные компании - оператора газовых хранилищ страны "Укртрансгаз" во вторник.

Отмечается, что за минувшие сутки по состоянию на 07:00 вторника в ПХГ не закачано ни одного кубометра газа, в то же время "из хранилищ отобрано 0,01 млн куб. м" газа.

Сейчас в ПХГ страны находится почти 18,9 млрд куб. м газа, из которых технологически активным считается более 14,2 млрд куб. м, почти 4,7 млрд куб. м - это "активный газ долгосрочного хранения". Такого объема, как заявлял ранее врио главы "Укртрансгаза" Сергей Перелома, достаточно для нормального прохождения отопительного сезона.

Закачка газа в ПХГ страны не осуществлялась 3 и 4 октября. Агентство Укринформ сообщило в понедельник со ссылкой на пресс-службу "Укртрансгаза", что закачка была приостановлена и может быть возобновлена в любой момент. В компании пояснили, что это зависит от "объемов потребления природного газа и погодных условий".