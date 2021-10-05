Модернизацию системы водоснабжения в хабаровском Бикине завершат через три года

ХАБАРОВСК, 5 октября. /ТАСС/. Систему водоснабжения общей протяженностью более 30 км в городе Бикин Хабаровского края полностью обновят в ближайшие три года. Об этом журналистам во вторник сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

"В городе появится современная система водозабора и водоочистки в ближайшие три года. На подготовку проекта было выделено несколько десятков млн рублей из краевого бюджета. Работы планируют начать в начале следующего года", - пояснил Дегтярев.

Общая стоимость работ составит 1,68 млрд рублей, модернизация позволит обеспечить население города чистой водой на 50 лет.

Водозаборные сооружения Бикина - это шесть эксплуатационных и одна резервная подрусловые водозаборные скважины. Они были построены в период с 1984 по 1990 годы, износ сетей и сооружений водоснабжения оценивается в 90%.

В настоящее время оборудование для водоподготовки на системе централизованного водоснабжения отсутствует, а подаваемая в распределительную сеть вода не соответствует санитарным требованиям.