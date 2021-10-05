ВТБ вышел на рынок безналичных чаевых

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Банк ВТБ совместно с международной платежной системой Visa разработал сервис по сбору безналичных чаевых - "ВТБ.Чаевые". Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

"ВТБ в партнерстве с платежной системой Visa разработал сервис по индивидуальному или групповому сбору чаевых для предприятий из сферы услуг. Сотрудникам предприятий, которые являются клиентами ВТБ, он будет доступен бесплатно", - отмечается в сообщении.

Чтобы перечислить деньги, клиенту нужно отсканировать QR-код на чеке, после чего оставить чаевые с помощью Apple Pay, Google Pay или по номеру банковской карты. Операция проводится без комиссии, уточнили в банке. При этом для получателей чаевых переводы на карту ВТБ будут бесплатными, при отправке средств в другой банк комиссия за операцию составит 5%, минимум 25 рублей.

По данным аналитиков ВТБ, средний размер чаевых в России сегодня составляет 10% от суммы счета, в среднем - около 1500 рублей в год. Их оставляет каждый третий посетитель ресторанов, баров и кафе. Всего к концу 2021 года годовой объем чаевых в России составит около 100 млрд рублей.

"По нашим прогнозам, объем безналичных чаевых к 2025 году вырастет в 2,5 раза и может достичь 10% от всего объема российского рынка HoReCa, то есть 250 млрд рублей. Такому быстрому росту будет способствовать в том числе переход сбора чаевых в безналичный формат", - добавил руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов, чьи слова приводятся в сообщении ВТБ.

Ранее сервис по сбору безналичных чаевых запустил "Сбер". Подобный сервис также есть у Альфа-банка и "Тинькофф банка".