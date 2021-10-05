Силуанов считает, что порог инвестиций из ФНБ надо повысить до 10% ВВП

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Минфин предлагает в связи с рисками энергоперехода повысить порог инвестиций из ФНБ до 10% ВВП для обеспечения стабильности бюджета. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации по видеоконференцсвязи.

"Переход стран к постепенному сокращению потребления углеводородов, особенно угля и нефти - это значит, что будет постепенно снижаться мировое потребление углеводородов, и вопрос устойчивости доходной базы федерального бюджета может уже встать к началу 30-х годов и к этому надо быть готовым. В этой связи, в целях снижения долгосрочных рисков, связанных с энергопереходом, мы предлагаем минимальный размер ликвидных резервных активов Фонда национального благосостояния довести до уровня 10% ВВП", - сказал Силуанов.

По его словам, "это будет содействовать обеспечению долгосрочной бюджетной и макроэкономической устойчивости".