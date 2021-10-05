Силуанов охарактеризовал ситуацию в экономике России как благоприятную

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Экономические условия в РФ достаточно благоприятные, восстановление идет более динамично по сравнению с другими странами. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации по видеоконференцсвязи.

"В целом мы видим, что экономические условия достаточно благоприятные. Экономика восстановилась, а ее устойчивость усилилась", - сказал Силуанов.

По его словам, "восстановление отечественной экономики происходит по сравнению с другими странами более динамично: это касается и экономики, и промышленного производства, и инвестиционной деятельности, потребительского спроса, занятости".

Как отметил Силуанов, в первом полугодии ВВП без учета вклада нефтяного сектора превысил допандемийный уровень 2019 года почти на 3%.

"Если говорить о странах Группы двадцати, то ВВП не достиг допандемийного уровня в целом ряде стран. Это и Великобритания - почти минус 3%, Италия - минус 2%, Германия - минус 1,9%, во Франции тоже такие же показатели. В США только чуть небольшой плюс. Но мы выглядим значительно более динамично и более быстрыми темпами восстанавливаемся, хотя в тех странах денежная накачка экономики была существенной и последствия этой накачки мы все ощущаем", - резюмировал Силуанов.