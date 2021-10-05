СМИ: "Нафтогаз" получит более $2 млрд компенсации за потерю контроля над ГТС

КИЕВ, 5 октября. /ТАСС/. НАК "Нафтогаз Украины" получит 51 млрд гривен (более $2 млрд) компенсации за потерю контроля над газотранспортной системой в 2019 году в результате анбандлинга. Об этом говорится в статье украинского издания "Экономическая правда".

"На прошлой неделе кабмин принял постановление - оно предусматривает, что после заключения соглашений НАК получит возмещение за потерю контроля над газотранспортной системой в 2019 году в результате анбандлинга. Общий размер компенсации составит 51 млрд гривен, основная часть которой (48 млрд гривен) будет выплачена "Оператором ГТС", - отмечается в статье. Как отмечается, эти средства "Нафтогаз" потратит на покупку газа для прохождения отопительного сезона.

"До сих пор планировалось, что эту сумму "Оператор ГТС" будет выплачивать равными частями, по 9,6 млрд гривен в течение пяти лет. Сейчас концепция предусматривает выплату 48 млрд гривен в 2021 году", - говорится в материале. В то же время, по данным издания, из этой суммы на счетах "Оператора ГТС" есть только 30 млрд гривен в виде чистой прибыли за последние полтора года работы.

Отсутствующие 18 млрд гривен "Оператор", предполагает издание, скорее всего, одолжит.

В "Операторе ГТС" эту информацию подтвердили. "Мы выполним решение акционера (правительства Украины), но основная задача "Оператора ГТС" - обеспечить безаварийную работу ГТС. У нас должно быть достаточно средств для ремонтов, техобслуживание трубы и необходимых капитальных инвестиций", - сообщил изданию представитель компании.