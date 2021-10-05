Установка российского газового оборудования на участке обойдется в 65-85 тыс. рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Стоимость установки отечественного газового оборудования, включая работы на участке, составляет 65-85 тыс. рублей. Об этом сообщил журналистам глава "Газпром межрегионгаза" Сергей Густов в кулуарах Петербургского международного газового форума.

"65-85 тыс. [рублей], включая затраты на прокладку сетей внутри дома и по земельному участку", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Густов подчеркнул, что речь идет о российском газовом оборудовании. "На какую-нибудь иностранную [технику] ценники будут другие", - добавил он.

Глава "Газпром межрегионгаза" также отметил, что, по оценке компании, 37 российских регионов имеют хорошие программы социальной поддержки населения по части догазификации.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в апреле 2021 года поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где до 2020 года были проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, а их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителя не превышает 200 м, объем потребления газа составляет не более 7 куб. м в час. В рамках этой программы газ будет бесплатно подведен к границе участка, а от забора до самого дома - уже за счет собственника.