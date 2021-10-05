На Хайнане в течение трех лет построят 12 тыс. станций связи 5G

ХАЙКОУ /Китай/, 5 октября. /ТАСС/. Администрация южной китайской провинции Хайнань планируют в течение трех лет построить 12 тыс. новых базовых станций мобильной связи пятого поколения (5G). Об этом сообщила газета "Хайнань жибао" со ссылкой на план местных властей по инновационному развитию промышленного интернета на 2021-2023 годы.

Увеличение количества станций 5G сделает доступным высокоскоростной интернет на открытом воздухе практически в любой части острова Хайнань. Возведение станций будет происходить параллельно с расширением оптоволоконной сети.

Администрация региона планирует содействовать комплексному развитию информационных технологий и производства нового поколения. По планам властей, расширение инфраструктуры 5G внесет свой вклад в создание индустриальной экономики провинции.

В мае текущего года управление связи Хайнаня сообщило, что в регионе насчитывается более 7,8 тыс. базовых станций 5G. На тот момент сеть охватывала основные города, медицинские и образовательные учреждения, а также ключевые достопримечательности острова.

Ведущие мобильные операторы КНР начали предоставлять населению услуги пятого поколения связи с конца октября 2019 года. За 2020 год в стране было установлено около 580 тыс. базовых станций для связи 5G, сеть которой уже охватила все города окружного значения. В сентябре текущего года количество таких станций в КНР превысило 1 млн.

Хайнань - одна из лидирующий китайских провинций по внедрению новых технологий и развитию научно-исследовательской инфраструктуры. Согласно плану правительства КНР, к 2050 году этот регион превратится в уникальный международный кластер с передовой экономикой, где будут расположены кампусы ведущих университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.