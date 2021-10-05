Оппозиция в Раде требует принять закон о направлении населению газа внутренней добычи

КИЕВ, 5 октября. /ТАСС/. Фракция партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ) в Верховной раде требует незамедлительно принять закон, который позволит направить газ внутренней добычи для потребностей населения. Об этом с парламентской трибуны заявил во вторник депутат фракции Нестор Шуфрич.

"Мы не можем людям обеспечить нормальную цену на газ, несмотря на его достаточную добычу. Мы требуем собрать заседание Рады, чтобы принять закон, разрешающий использовать газ собственной добычи для бытовых потребителей", - сказал он.

Такую же позицию разделяет и фракция "Батькивщина", ее лидер Юлия Тимошенко потребовала с трибуны Рады принять закон о направлении газа украинской добычи, который значительно дешевле импортного, на обеспечение потребностей населения. "Мы настаиваем, что не следует тянуть с внеочередным заседанием по газу, а рассмотреть этот вопрос немедленно", - сказала Тимошенко. Кроме того, заявила она, необходимо в Раде создать временную следственную комиссию (ВСК) для расследования деятельности компании "Нафтогаз" в сфере тарифообразования.

По данным Тимошенко, внутренняя добыча способна полностью удовлетворить потребности в газе населения и предприятий коммунальной сферы, а импортный газ может потребоваться только для промышленности. Лидер "Батькивщины" обратила внимание на то, что стоимость добычи украинского газа составляет около одной гривны за кубический метр (около 4 центов), тогда как потребителям его продают почти в восемь раз дороже. По ее словам, для бюджетных организаций, включая детсады, школы, больницы, газ в этом сезоне будет стоить по 24 гривен (около 90 центов). Тимошенко задала риторический вопрос о том, кто получит прибыль при таких тарифах.

По данным компании "Оператор ГТС Украины", в 2020 году добыча газа на Украине сократилась на 2%, до 20,2 млрд куб. м. Потребление газа за этот период составило около 30,9 млрд куб. м, что на 3% больше, чем в 2019 году.

Как полагают эксперты, для увеличения добычи газа Украина должна найти новые запасы. Отраслевые прогнозы по запасам газа превышают 4 триллиона куб. м - в три раза больше, чем Украина запустила в разработку ранее. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Киев планирует увеличить добычу природного газа в стране, чтобы в 2025 году выйти на полное самообеспечение этим ресурсом. Он напомнил, что ранее кабмин страны подписал восемь соглашений о разделе продукции на месторождениях газа. Планируется, что в последующие несколько лет в развитие внутренней добычи газа будет инвестировано 10 млрд гривен ($357 млн), сказал он

Тарифная война

Оппозиция практически объявила тарифную войну украинской власти из-за высоких цен на энергоносители, кризис неплатежей и низкое качество услуг в этой сфере.

"Батькивщина", в частности, разработала два законопроекта, направленные на решение проблем предстоящего отопительного сезона. Один из них предполагает выделение средств на субсидии из предоставленных Международным валютным фондом $2,7 млрд, которые Киев получил в августе вне кредитных программ. В партии настаивают, чтобы часть этих средств были использованы для оплаты услуг ЖКХ. Второй законопроект касается направления всего добытого на Украине газа на нужды населения и коммунальных предприятий.

ОПЗЖ также разработала законопроекты, созвучных с "Батькивщиной". Сопредседатель фракции Юрий Бойко заявил в понедельник, что Украина должна последовать примеру Венгрии и вернуться к практике прямых контрактов с "Газпромом" на поставку газа.