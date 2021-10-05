Лукашенко предупредил правительство о недопустимости перебоев с поставками сахара

МИНСК, 5 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил правительство и ретейлеров, что у них могут возникнуть проблемы, если будут перебои с поставками сахара в магазины.

"С чего бы вдруг? Запасы на складах огромные, и переработку начали. И вдруг что-то там обвалилось. Смотрите, мужики, еще раз обвалится - этот обвал будет от торговых сетей до правительства", - сказал Лукашенко на совещании о ходе сельскохозяйственных работ в стране во вторник, сообщает президентская пресс-служба.

Президент подчеркнул, что не приемлет отговорок со ссылками на логистические трудности. "Я понимаю, если какое-то несчастье и чего-то не хватает. Видите ли, "не успели завезти, логистика подвела", - отметил Лукашенко. Он провел параллель с проблемами в Великобритании, где возникли трудности с топливом на АЗС. "Это что, в Великобритании? Где водителей не хватает, чтобы топливо завезти на заправку. Так я не Джонсон (премьер-министр Великобритании - прим. ТАСС) я же знаю, откуда ноги растут. Поэтому смотрите, чтобы у нас ни по ценообразованию, ни по поставкам в магазины для населения не было перебоев с товарами", - потребовал Лукашенко.

В последнее время некоторые граждане сообщали, что в ряде белорусских магазинах есть дефицит сахара. Вице-премьер Александр Субботин назвал ажиотаж вокруг сахара искусственным. По его словам, сахарная отрасль в стране работает стабильно, а сахарной свеклы в этом году посеяли больше. Ранее в "Белгоспищепроме" прокомментировали сообщения, связанные с дефицитом сахара, отметив, что белорусский рынок обеспечен необходимыми объемами белого сахара, дефицита продукции нет и не ожидается.