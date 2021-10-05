В Киеве не допускают прекращение транзита газа с запуском "Северного потока - 2"

КИЕВ, 5 октября. /ТАСС/. Правительство Украины не рассматривает вариант полного прекращения транзита российского природного газа через территорию страны после запуска газопровода "Северный поток - 2". Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в интервью изданию Lb.ua, опубликованном во вторник на его сайте.

"Такие вещи мы не допускаем, поскольку "Северный поток - 2" пока что является проектом, который находится на данный момент под частью санкций. У нас все еще есть надежда, что наши партнеры, в частности США, продлят санкции. Мы убеждены, что с нами считаются, когда ведут разговор о запуске и сертификации "потока", - сказал он. Премьер вновь озвучил позицию Киева о том, что Украина будет настаивать на продлении "минимум на 15 лет уровня транзита, который существует сегодня".

По убеждению Шмыгаля, решение о дальнейшем транзите должно приниматься, прежде всего, со стороны потребителей природного газа, а не в Москве. Премьер сообщил, что у правительства есть план "Б" и "В" на случай прекращения транзита, но все же пока Киев работает с "планом "А", то есть, когда транзитные поставки будут сохраняться.

Компании "Нафтогаз" и "Газпром" 30 декабря 2019 года подписали контракт на транзит энергоносителя на пять лет. Минимально гарантированная прокачка по новой схеме "качай или плати" составляет 65 млрд куб. м газа в первый год и по 40 млрд куб. м в последующие четыре. В рамках пятилетнего контракта на транзит Украина получит более $7 млрд. В 2020 году через территорию этой страны в ЕС было транспортировано 55,8 млрд куб. м российского газа, что является самым низким показателем за семь лет.

4 октября 2021 года Датское энергетическое агентство сообщило о том, что оператор проекта "Северный поток - 2" - компания Nord Stream 2 AG - выполнил все условия для ввода газопровода в эксплуатацию. Компания объявила о начале заполнения газом первой нитки "Северного потока - 2", строительство которого завершилось в сентябре. Пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами. Москва также неоднократно заявляла о том, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.