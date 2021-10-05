"Р-Фарм" не планирует выпускать вакцину AstraZeneca для российского рынка

"Откровенно говоря, пока таких планов нет. У нас накоплены существенные запасы всех четырех разрешенных к применению российских вакцин. И скорее проблема в желающих: кто хотел, уже привился. Если в России будет на это спрос, мы готовы будем двигаться в эту сторону. Но в данный момент его нет, и пока я не вижу предпосылок для того, чтобы он появился", - сказал Игнатьев.

17 сентября первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков сообщил о том, что компания "Р-Фарм" начала производство вакцины от коронавируса AstraZeneca для экспорта. Ранее Российский фонд прямых инвестиций говорил о том, что AstraZeneca и "Р-Фарм" договорились о производстве вакцины в России. Предполагалось, что Россия станет площадкой для производства и поставок вакцины на рынки 30 стран.

О компании

Основные направления деятельности ГК "Р-Фарм" - производство готовых лекарственных форм, исследования и разработка инновационных препаратов и технологий, вывод на рынок современных лекарственных средств, а также обучение и подготовка специалистов для фарминдустрии и здравоохранения. Компания основана в 2001 году, работает на территории РФ, а также в СНГ, США, Германии, Японии и других странах.