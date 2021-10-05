Россия возобновила авиасообщение с Андоррой, Кувейтом, ЮАР и еще пятью странами

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Правительство утвердило решение о расширении перечня стран, из которых граждане теперь вновь могут въезжать в Россию воздушным путем, следует из распоряжения кабмина, опубликованного во вторник на официальном портале правовой информации. Документ подписан 2 октября 2021 года.

Изменения вносятся в приложение №1 к распоряжению правительства от 16 марта 2020 года №635. Оно дополняется следующими позициями: "Андорра, Дания, Джибути, Колумбия, Кувейт, Новая Зеландия, Перу, ЮАР". Это распоряжение временно ограничивает въезд в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства в связи с пандемией коронавируса, а приложение №1 к нему устанавливает перечень стран, из которых граждане могут въезжать в Россию через воздушные пункты пропуска.

Как ранее сообщал оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, Россия со вторника официально возобновляет регулярное авиасообщение с Джибути, Данией, Новой Зеландией, ЮАР и Перу, закрытое на фоне распространения коронавируса, а также расширяет географию полетов в Индию и Испанию. Таким образом, регулярное авиасообщение будет формально возобновлено уже с 62 странами.