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Nord Stream 2 AG подал апелляцию на решение суда Германии по "Северному потоку - 2"

Речь идет о решении об отказе исключить газопровод из-под газовой директивы ЕC
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Оператор проекта "Северный поток - 2" - компания Nord Stream 2 AG - подал апелляцию на решение суда Германии об отказе исключить газопровод из-под газовой директивы ЕC. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

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"Nord Stream 2, соблюдая установленные сроки, подала апелляцию на решение Верховного регионального суда Дюссельдорфа от 25 августа 2021 года в Верховный федеральный суд ФРГ", - отметили в компании.

Верховный федеральный суд ФРГ (ВФС) в свою очередь подтверждает получение апелляции оператора "Северного потока - 2"  на решение суда в Дюссельдорфе об отказе исключить газопровод из-под газовой директивы ЕC, сообщила во вторник ТАСС представитель инстанции. "Я хотела бы сообщить, что инициированная Nord Stream 2 AG жалоба поступила в Верховный суд и ей присвоен номер EnVR 55/21", - сказала она.

Ранее суд Дюссельдорфа отклонил жалобу оператора Nord Stream 2 AG и не стал выводить газопровод "Северный поток - 2" из-под действия обновленной газовой директивы ЕС. В свою очередь в отчете "Газпрома" по МСФО указывалось, что Nord Stream 2 AG изучает решение суда Германии об отказе исключить газопровод из-под газовой директивы ЕC и возможность его обжалования.

Проект "Северный поток - 2" получил все необходимые разрешения, а оператор проекта "и впредь продолжит прилагать все необходимые усилия, чтобы обеспечить соответствие всем применимым правилам и нормативным требованиям", добавили в Nord Stream 2 AG. Это относится в том числе и к Закону об энергетическом хозяйстве ФРГ, имплементирующему положения Газовой директивы ЕС в германское законодательство.

"Компании также выданы необходимые разрешения на эксплуатацию властями четырех стран ЕС и России, по водам которых проходит газопровод", - отметили в компании.

О газовой директиве ЕС

Базовое требование третьего энергопакета Евросоюза - это разделение энергокомпаний (unbundling). Оно подразумевает необходимость разделения европейских энергетических корпораций на структуры, которые занимаются добычей, генерацией и торговлей энергоресурсами с одной стороны, и независимых операторов энерготранспортных систем (трубопроводов, ЛЭП и так далее) - с другой.

Доработанная газовая директива была согласована в рекордные сроки в начале прошлого года. Суть внесенных в нее изменений - распространить на трубопроводы, проходящие в морской экономической зоне стран ЕС, нормы третьего энергопакета сообщества, которые обязывают оператора резервировать до 50% мощностей газовой магистрали для прокачки топлива от альтернативных поставщиков.

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