"Р-Фарм" выходит на выпуск вакцины "Спутник V" в объеме 2-3 млн доз в месяц

ГЕЛЕНДЖИК, 5 октября. /ТАСС/. Объем производства "Р-Фарм" вакцины "Спутник V" достигает 2-3 млн доз в месяц, "Спутник Лайт" - до 10 млн доз в месяц. Об этом ТАСС сообщил в кулуарах форума "Биотехмед" генеральный директор "Р-Фарма" Василий Игнатьев.

"Мы выходим на объем 2-3 млн доз ("Спутник V" - прим. ТАСС) в месяц, до 10 млн доз "Спутник Лайт" в месяц", - сказал он.

Группа компаний "Р-Фарм" запустила производство вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник Лайт" в конце июня - начале июля. Заказ на производство разместил институт Гамалеи.

Основные направления деятельности ГК "Р-Фарм" - производство готовых лекарственных форм, исследования и разработка инновационных препаратов и технологий, вывод на рынок современных лекарственных средств, а также обучение и подготовка специалистов для фарминдустрии и здравоохранения. Компания основана в 2001 году, работает на территории РФ, а также в СНГ, США, Германии, Японии и других странах.