В Петербурге АО "Метрострой Северной столицы" стало единственным строителем метрополитена

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Компания "Метрострой Северной столицы" получила статус единственного поставщика при строительстве и проектировании метрополитена Санкт-Петербурга. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовали во вторник.

"Определить акционерное общество "Метрострой Северной столицы" единственным исполнителем осуществляемых Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга закупок работ, связанных с проектированием, строительством и реконструкцией объектов инфраструктуры внеуличного транспорта", - говорится в документе, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.

Компания может привлекать субподрядчиков для исполнения госконтрактов, но не менее 40% обязательств по ним она должна выполнять самостоятельно. В документе указаны 37 объектов метрополитена, которые планируется построить или реконструировать. Среди них - строительство станции "Кудрово" на "оранжевой" ветке метро, прокладка "коричневой" ветки и другие объекты.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, городской комитет по развитию транспортной инфраструктуры теперь имеет возможность заключить госконтракт с компанией "Метрострой Северной столицы" на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Компания планирует начать работы по заключенным договорам 12 октября. Ранее сообщалось, что компания уже начала закупку материалов для строительства.

Как отметил глава города Александр Беглов, статус единственного поставщика АО "Метрострой Северной столицы" позволит городу выйти на необходимый уровень развития метрополитена. "С учетом планируемого поступления в городской бюджет дополнительных средств в виде налоговых отчислений компании "Газпром", ежегодные расходы на строительство метро будут увеличены до 50 млрд рублей. Такие объемы финансирования позволят к 2024 году сдать сразу три станции: "Казаковская" ("Юго-Западная"), "Путиловская" и "Горный институт" в Красносельском, Кировском и Василеостровском районах", - цитирует пресс-служба губернатора.

Дополнительные инвестиции позволят запустить до 12 станций метрополитена. Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с властями Петербурга и Ленинградской области подготовить предложения по развитию метрополитена в 2022-2026 годах в Петербурге и по строительству станции "Кудрово" в Ленинградской области. Президент также поручил предусмотреть из Фонда национального благосостояния (ФНБ) до 96,9 млрд рублей на приобретение вагонов метро для Санкт-Петербурга.

О компании

В конце августа этого года крупнейшая петербургская компания по строительству метрополитена "Метрострой" была признана банкротом по решению Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В компании была введена процедура конкурсного производства.

ОАО "Метрострой" ведет свою историю с 1941 года, она занималась строительством всех станций метро в городе, а также монтажными работами на других крупных объектах в Петербурге. В феврале 2020 года суд ввел в отношении нее процедуру наблюдения и назначил временного управляющего. В октябре 2020 года при участии ВТБ была создана компания "Метрострой Северной столицы", 65% акций которой переданы в собственность города.