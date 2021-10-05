Задорнов: количество выдаваемых в РФ субсидий превышает разумные пределы

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Количество субсидий, которые ежегодно направляются в различные сферы российской экономики, "превышает все разумные пределы". Это оказывает "искажающее воздействие на экономику", считает бывший министр финансов РФ, глава банка "Открытие" Михаил Задорнов.

"Вопрос многочисленных субсидий национальной экономики. Статья, к сожалению, не уменьшается - примерно по 6 трлн (рублей) ежегодно. Я вам как банкир говорю, что количество субсидий, которые мы выдаем в разных сферах, превышает все разумные пределы, оно начинает оказывать искажающее воздействие на экономику. Для бизнеса неважно, насколько он эффективен, важно - он имеет доступ к госсубсидии или не имеет. Это ведет к абсолютно неправильному распределению ресурсов экономических, это подрывает стимул к нормальному ведению бизнеса, и здесь так же, как и с социальными пособиями, на мой взгляд, нужно навести порядок", - сказал он в ходе парламентских слушаний о параметрах проекта федерального бюджета в Совете Федерации.

Банкир также предложил уточнить перечень лиц, которые должны получать социальные пособия на детей.

"Большие расходы на социальные пособия - детям, нуждающимся - заложены на три года. Несколько лет мы обсуждаем достаточно, мне кажется, простой - конечно, трудно реализуемый политически (механизм) - не должны все получать детские пособия. У нас в бизнесе, в банках, работают молодые люди, у них двое - трое детей, и это замечательно, это как раз рост населения страны. Но почему очень состоятельные люди и в прошлом, и в этом году получают на двух - трех детей то же самое детское пособие, которые получают люди в регионах, для которых это действительно вопрос жизни и смерти их семьи? Я этого просто не могу понять", - заявил Задорнов, добавив, что определить достаток семьи можно по количеству собственности и автотранспорту.

При этом Задорнов предложил выдавать пособия многодетным семьям после письменного заявления со стороны получателя средств. "Давайте простое действие: пускай человек напишет, что он реально нуждается, пускай напишет: "Да, я бедный, я хочу, чтобы мои дети получили вот эти 10 тысяч рублей". Простой заявительный порядок. Многие, я знаю, наши коллеги не будут писать это заявление, они постыдятся. Этим мы сразу отсечем 20-25% и сосредоточим эти пособия на тех, кто действительно в них нуждается", - сказал банкир.

Задорнов возглавлял Министерство финансов Российской Федерации с декабря 1997 по май 1999 года. В 2000-2005 годах входил в состав комитета Госдумы по бюджету и налогам, после чего перешел в банковский бизнес.