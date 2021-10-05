Первые наукоемкие производства в промзонах Москвы появятся через три-четыре года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Старые московские промзоны планируют преобразовать в центры развития высокотехнологичных предприятий, где первые наукоемкие производства будут созданы уже в ближайшие три-четыре года. Об этом сообщил во вторник на международном строительном форуме и выставке 100+ TechnoBuild заместитель директора Института генплана Москвы Денис Власов.

"Проекты комплексного развития территорий предусматривают эти вещи (создание наукоемких производств - прим ТАСС), поэтому в ближайшие три-четыре мы увидим такие примеры" ,- сказал Власов.

Он пояснил, что в этом году институт с помощью технологии форсайта спрогнозировал будущее развития столицы до 2050 года. Власов отметил, что редевелопмент промзон в центре столицы в последние годы привел к появлению разнообразных арт-кластеров. Однако исследование показало, что существует запрос на сохранение промышленности в Москве. "Запрос идет уже дальше, одними арт-кластерами сыт не будешь, нужно что-то еще, какое-то производство. Это может быть что-то компьютерное, исследовательское", - пояснил Власов.

Он отметил, что новые современные производства могут формироваться вокруг транспортно-пересадочных узлов, где располагается большое количество неиспользуемых промышленных площадей. "Это наш основной резерв для развития системы центров и как раз то место,где исторически было производство, но оно должно стать другим - технологичным, экологически чистым, зеленым и безопасным", - добавил эксперт.