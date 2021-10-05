Для моногорода Байкальска определили три основных направления развития

ИРКУТСК, 5 октября. /ТАСС/. Мастер-план комплексного развития моногорода Байкальска, разработанный госкорпорацией ВЭБ.РФ и властями Иркутской области, предполагает развитие трех основных экономических направлений: туризма, сферы спорта и здоровья, а также экологически чистых производств. Об этом сообщил директор по развитию ООО "Байкал.Центр" (дочерняя структура ВЭБ.РФ) Теймур Магомедов во вторник на совещании по вопросам развития туризма в Иркутской области.

"Три кита, на которых будет держаться город, - это туризм, здоровье, спорт и чистое производство", - сказал Магомедов.

По его словам, не стоит задача сосредоточиться только на развитии сферы туризма и превратить Байкальск в туристический центра. По расчетам специалистов, к 2030 году город будет принимать 460 тыс. туристов год - это восьмая часть от общего турпотока региона. "Главная цель - сформировать имидж экологически чистого города на берегу Байкала. То есть полностью переформатировать отношение мирового сообщества к озеру Байкал. Город, где Россия берет на себя обязательства и их выполняет", - сказал Магомедов.

Кроме того, в Байкальске проживает много специалистов с техническим образованием, и они не смогут работать в сфере туризма. "Под них очень серьезный пул будущих решений, которые мы заложили в мастер-плане, завязан на чистое производство", - отметил Магомедов.

Также планируется строительство спортивных объектов федерального уровня и инфраструктуры для реабилитации людей с профессиональными заболеваниями. В сфере туризма флагманским проектом станет развитие горнолыжного курорта "Гора Соболиная". Вместе с этим поставлена задача развивать пеший туризм. В 2021 году в Байкальске в горах были построены первые 5 км национальной тропы, начато проектирование еще 100 км троп.

В Байкальске, где проживают более 12 тыс. человек, в 2013 году остановилось градообразующее предприятие - Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат (БЦБК), который работал с 1966 года. В накопителях БЦБК, расположенных на берегу Байкала, за годы работы комбината накопилось порядка 6,5 млн тонн твердых и жидких отходов. До 2024 году ликвидировать их должен Федеральный экологический оператор - структура госкорпорации "Росатом". Госкорпорация ВЭБ.РФ занялась вопросами развития города. Разработанный вместе с властями Иркутской области мастер-план развития Байкальска рассчитан до 2040 года.