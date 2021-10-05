Мельниченко предложил тратить деньги от реструктуризации кредитов на жилье для детей-сирот

ТАСС, 5 октября. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко выступил с предложением разрешить регионам направлять средства, высвободившиеся от реструктуризации бюджетных кредитов, на жилье для детей-сирот, борьбу с пандемией коронавируса и компенсацию удорожания строительства. Соответствующее предложение он высказал во вторник в ходе парламентских слушаний по параметрам федерального бюджета на 2022 и плановый период 2023-2024 годов в Совете Федерации.

"В 2020-2021 годах субъектам было разрешено направить средства, высвободившиеся от проведенной в 2020 году реструктуризации бюджетных кредитов, не только на реализацию инвестиционных проектов, а также на ликвидацию последствий пандемии, возмещение потерь налоговых и неналоговых доходов к уровню 2019 года и финансирование мероприятий региональных проектов. [Предлагаю] дать возможность компенсировать удорожание стоимости ремонта и реконструкции строительных объектов по всему спектру - от нацпроектов до региональных программ, [направить средства] на поэтапную ликвидацию до 2025 года очереди [на жилье] по детям-сиротам и на профилактику и ликвидацию последствий пандемии", - отметил Мельниченко.

Разрешить направлять высвободившиеся средства на эти нужды предлагается на период 2022-2024 годов.

Губернатор рассказал, что в 2020 году власти Пензенской области направили 940 млн рублей на борьбу с пандемией коронавируса, за девять месяцев 2021 года на эти нужды был потрачен 531 миллион. При этом прогнозировать, сколько средств понадобится региону для борьбы с пандемией, власти не могут.

"У нас на сегодняшний день развернуто около 4 тыс. ковидных коек в регионе. Общий коечный фонд - 6 тысяч коек; если брать со специализированными [койками] - 9 тысяч. Мы даже понять на сегодняшний день не можем, как дальше будет развиваться ситуация и какие дополнительные расходы понесет бюджет в части борьбы с пандемией", - отметил Мельниченко.

Как следует из материалов презентации к докладу Мельниченко, за первое полугодие 2021 года цены на строительные материалы в Пензенской области выросли почти на 23%. Также и стоимость капитального строительства в регионе в 2021 году выросла на 240 млн руб. В 2022 году, по прогнозам, региону потребуется дополнительно 176 млн руб., а в 2023 году - 200 млн рублей на завершение объектов.

По словам Мельниченко, рыночная стоимость 1 кв. метра жилья в регионе выросла почти до 60 тыс. рублей, тогда как рассчитанная Минстроем РФ стоимости квадратного метра составляет 40,8 тысячи. Соответственно, для строительства жилья для детей-сирот Пензенской области дополнительно необходимо около 200 млн рублей ежегодно.