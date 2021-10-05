Собянин утвердил проекты комплексного развития промзон в Зюзино и Печатниках

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проекты комплексного развития промзон "Зюзино" и "Южный порт", сообщила во вторник пресс-служба мэра и правительства столицы.

"Правительство Москвы приняло решение о комплексном развитии промзон "Зюзино" (Юго-Западный административный округ, ЮЗАО) и "Южный порт" (Юго-Восточный административный округ, ЮВАО). Постановления по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, территория бывшей промзоны "Зюзино" площадью 6,76 га расположена на юго-западе Москвы в одноименном районе - между улицами Одесская и Керченская (Одесская улица, вл. 4-6). Сейчас ее занимают преимущественно гаражи, а также склады и автосервисы. В ходе реорганизации планируется построить жилой квартал - порядка 140 тыс. кв. м жилья, 100% которого будет предназначено для переселения жителей по программе реновации.

Также будут возведены общественно-деловые объекты общей площадью не менее 3 тыс. кв. м и создано свыше 1,6 тыс. рабочих мест. Планируемый срок реализации проекта составляет семь лет. Предполагаемый объем инвестиций - 13 млрд рублей.

Территория бывшей промзоны "Южный порт" площадью 19,59 га расположена на юге Москвы в районе Печатники - вблизи пересечения Волгоградского проспекта и Люблинской улицы, между улицей Коломникова, Шоссейным проездом и проектируемым проездом № 3723. Планируемый срок реализации проекта по ее реорганизации составляет 12 лет, а предполагаемый объем инвестиций - 27 млрд рублей.

"Сейчас ее занимают низкоэффективные бизнес-центры. После реорганизации промзоны "Южный порт" часть ее территории сохранит промышленную функцию - здесь возведут современные производственные объекты площадью не менее 185 тыс. кв. м. Также будут построены общественные объекты (деловые и торговые центры, офисы, магазины, кафе и др.) общей площадью не менее 100 тыс. кв. м и создано свыше 6,5 тыс. рабочих мест", - уточнили в пресс-службе.

Индустриальные кварталы

Отмечается, что проекты комплексного развития территорий по реорганизации бывших промышленных территорий объединяет программа "Индустриальные кварталы". В нее включены московские промзоны общей площадью порядка 2 тыс. га, которые не используются по назначению и являются перспективными для развития. Прогнозируемый объем инвестиций в реализацию программы составляет более 7 трлн рублей. Ожидается, что в результате в Москве будет создано порядка 500 тыс. рабочих мест, а городской бюджет дополнительно получит порядка 3 трлн рублей в виде налоговых поступлений.

На данный момент подписаны договоры о комплексном развитии промзон "Кунцево" (площадь - 15,9 га, инвестиции - 100 млрд рублей), "Октябрьское поле" (площадь - 5,9 га, инвестиции - 14 млрд рублей), "Коровино" (два проекта, суммарная площадь - 40,3 га, инвестиции - 45,3 млрд рублей) и "Алтуфьевское шоссе" (площадь - 29,2 га, инвестиции - 45,5 млрд рублей). Там планируется создать свыше 23,5 тыс. рабочих мест.