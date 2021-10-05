В Group-IB заявили, что все оборудование у клиентов компании работает в штатном режиме

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Group-IB опровергла информацию об отключении оборудования компании в госкорпорациях. Об этом говорится в сообщении Group-IB.

"Все оборудование Group-IB у клиентов компании работает в штатном режиме. Призываем не доверять сомнительным источникам, домыслам", - говорится в сообщении.

Ранее в одном из телеграм-каналов появилась информация об отключении всего оборудования Group-IB в ведущих госкорпорациях.

В компании подчеркнули, что у правоохранительных органов нет претензий к Group-IB, обслуживание всех клиентов и партнеров в регионах присутствия компании идет в штатном режиме, клиентский пул Group-IB остается неизменным.

Кроме того, компания планирует продолжать открыто информировать бизнес-партнеров о развитии событий, связанных с арестом основателя Group-IB Ильи Сачкова.

Лефортовский суд Москвы на прошлой неделе санкционировал арест Сачкова до 27 ноября. Вину в госизмене, которая нанесла репутационный и национальный ущерб интересам России, он не признает, как и то, что он сотрудничал с разведкой иностранных государств, сообщил ранее источник ТАСС в силовых структурах. В связи с тем, что материалы дела в отношении Сачкова маркированы грифом "секретно", других подробностей не приводится.