Объем инвестиций в виноградарство на Ставрополье превысил 1 млрд рублей

ПЯТИГОРСК, 5 октября. /ТАСС/. Инвестиции в развитие виноградарства в Ставропольском крае за последние пять лет превысили 1 млрд рублей. За это время в регионе заложено 850 га виноградников, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе министерства сельского хозяйства субъекта.

"За последние пять лет общий объем инвестиций в отрасль превысил 1 млрд рублей. Благодаря этому в крае было заложено 850 га новых виноградников, общая площадь терруаров в регионе выросла на 15,5%, до 5,5 тыс. га, валовый сбор в 2020 году составил порядка 50 тыс. тонн. Эта динамика позволила вывести Ставропольский край на 4 место в Российской Федерации по площадям и валовому сбору винограда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такие темпы роста обусловлены активной государственной поддержкой отрасли. С 2017 года ставропольским виноградарям и виноделам выделено более 475 млн рублей из федерального и краевого бюджетов. Средства направлены на увеличение площади виноградных насаждений - частичную компенсацию затрат по закладке и уходу, а также на приобретение спецтехники.

"Сегодня виноградарство становится одной из наиболее перспективных отраслей в сельском хозяйстве. Мы видим растущий интерес инвесторов к виноградарству: в 2021 году в регионе будет заложено около 310 га виноградников - практически вдвое больше прошлого года. Благодаря мерам государственной поддержки мы намерены увеличивать площадь виноградных насаждений на 250-300 га в год", - рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Измалков, слова которого приводятся в сообщении.