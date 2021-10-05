В Алтайском крае прогнозируют урожай зерновых выше среднего за 10 лет

БАРНАУЛ, 5 октября. /ТАСС/. Урожай зерновых культур в Алтайском крае в 2021 году ожидается выше среднего за последнее десятилетие и прогнозируется на уровне 5 млн тонн, сообщил ТАСС во вторник временно исполняющий обязанности министра экономического развития региона Анатолий Нагорнов.

"В текущем году ожидается урожай зерновых культур выше прошлогоднего и выше среднего за 10 лет. По предварительной оценке - порядка 5 млн тонн (в бункерном весе). Это создает задел для развития новых и расширения имеющихся экспортных направлений по продовольственным товарам", - сказал Нагорнов.

В пресс-службе регионального Минсельхоза уточнили, что в 2020 году валовый сбор зерна в крае составил 4,2 млн тонн. В настоящее время уборка зерновых еще не завершена. По результатам уборки зерновых и зернобобовых с 89% площадей валовой сбор зерна составил 4,7 млн тонн. В сравнении с результатами прошлого года на аналогичную площадь сбор зерна в этом году выше на 800 тыс. тонн.

Алтайский край - аграрный регион с самой большой площадью пашни в стране в 6,5 млн гектаров. Общие посевные площади в 2021 году составили 5,2 млн гектаров. Зерновыми и зернобобовыми занято порядка 3,3 млн га.

В 2020 году в крае из-за засухи был введен ЧС регионального характера во всех 59 сельских муниципальных районах и в городских округах Барнаула и Славгорода. Двадцать три района Алтайского края подтвердили гибель посевов из-за засухи на площади 90 тыс. га.