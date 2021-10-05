Регулятор ФРГ потребовал от оператора Nord Stream 2 подтверждения соответствия нормам ЕС

БЕРЛИН, 5 октября. /ТАСС/. Все технические условия для ввода в эксплуатацию "Северного потока - 2" выполнены. Не исключено, что в скором времени последует запуск одной из ниток соединительного газопровода, а поэтому Федеральное сетевое агентство ФРГ потребовало от оператора срочно предоставить подтверждение того, что проект соответствует всем нормам ЕС. Об этом заявил во вторник ТАСС представитель германского ведомства.

"По информации Федерального сетевого агентства, все технические условия для ввода в эксплуатацию "Северного потока - 2" выполнены и соответствующие подтверждения предоставлены компетентным органам. В этой связи не исключено, что в скором времени последует запуск одной из ниток соединительного трубопровода", - отметили в агентстве. "По этой причине Федеральное сетевое агентство в письме от 4 октября потребовало от Nord Stream 2 AG немедленно предоставить информацию, а в случае необходимости - и подтверждение того, что в рамках эксплуатации соединительного трубопровода будут соблюдаться все нормы. Это в особенности касается вопросов предоставления свободного от дискриминации доступа к сети и интеграции соединительного трубопровода в германский рынок", - подчеркнули в ведомстве.

Одновременно регулятор подчеркнул, что процедура выдачи сертификации в соответствии с правилами так называемого анбандлинга (unbundling), или разделения компаний при транспортировке, "происходит параллельно требованию" агентства.