На Хайнане к середине сентября освоили инвестиций на $8 млрд по главным проектам

ХАЙКОУ /Китай/, 5 октября. /ТАСС/. Общий объем использованных инвестиций по ключевым проектам в южной китайской провинции Хайнань к середине сентября этого года составил 53,1 млрд юаней (около 8,2 млрд долларов) - 68% от запланированного показателя на 2021 год. Такие данные публикует газета "Хайнань жибао" со ссылкой на провинциальный Комитет по делам развития и реформ.

С начала этого года, указали в ведомстве, была запущена реализация 19 крупных проектов, что составило 86% от запланированного показателя. Еще два проекта полностью реализованы. Среди крупных проектов издание упоминает, в частности, вторую очередь АЭС "Чанцзян", разработку газового месторождения в уезде Линшуй и строительство автомагистрали G360 Вэньчан - Линьгао.

В общей сложности в этом году на Хайнане подготовлено для реализации 129 ключевых проектов с общим объемом инвестиций на сумму 381 млрд юаней ($59,5 млрд), из которых 78,2 млрд юаней ($12,2 млрд) планируется освоить в текущем году. Средства будут направлены в основном на налаживание и развитие производства в приоритетных отраслях, пишет издание.

С момента публикации 1 июня 2020 года программы строительства свободного торгового порта на Хайнане были подписаны соглашения по более чем 350 проектам с общим объемом инвестиций свыше 156 млрд юаней ($24,4 млрд).