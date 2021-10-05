Узбекистан пообещал не прекращать поставки электроэнергии в Афганистан из-за долгов

ТАШКЕНТ, 5 октября. /ТАСС/. Узбекистан не планирует из-за долгов афганской стороны прекращать или сокращать поставки электроэнергии в эту страну. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе Минэнерго Узбекистана.

"Мы со своей стороны все обязательства выполняем. Поставки электроэнергии осуществляются согласно достигнутым договоренностям", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, афганская энергетическая корпорация DABS задолжала Узбекистану, Таджикистану, Туркмении и Ирану, поставляющим в Афганистан электроэнергию, около $100 млн. В этой связи корпорация обратилась к этим странам с просьбой не отключать электроэнергию, обещая выплатить долг.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев призвал международное сообщество не допустить изоляции Афганистана. "В нынешний непростой период нельзя допустить изоляции Афганистана, оставить его наедине с имеющимися большими проблемами", - заявил он в ходе онлайн-выступления на заседании Генассамблеи ООН. По его словам, Узбекистан всегда оказывает посильную помощь афганскому народу.

"Недавно мы открыли узбекско-афганскую границу и возобновили поставки в эту страну необходимых в первую очередь продуктов питания, нефтепродуктов и электроэнергии", - отметил узбекский лидер.

После окончания операции США в Афганистане и вывода из страны войск коалиции радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло наступление и 6 сентября заявило об установлении контроля над всей афганской территорией. 7 сентября талибы сформировали временное правительство. Страна находится в крайне сложном экономическом положении. Отчасти это связано с тем, что ее валютные госрезервы, находящиеся на счетах в западных банках, заблокированы и тем, что международное сообщество пока не признает талибов в качестве законных властей Афганистана.