Евродепутаты призвали гарантировать соответствие "Северного потока - 2" законам ЕС

БРЮССЕЛЬ, 5 октября. /ТАСС/. Группа депутатов Европарламента обратилась к Европейской комиссии с просьбой гарантировать полное соответствие газопровода "Северный поток - 2" законодательству Евросоюза. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg, в распоряжении которого оказалось письмо европарламентариев, адресованное еврокомиссару по энергетике Кадри Симсон.

"Первым шагом в этом направлении было бы четкое и обоснованное мнение [Европейской] комиссии по вопросу процедуры сертификации в соответствии с Газовой директивой [ЕС]", - говорится в документе.

Ранее суд германского Дюссельдорфа отклонил жалобу оператора Nord Stream 2 AG и не стал выводить газопровод "Северный поток - 2" из-под действия обновленной газовой директивы ЕС. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Nord Stream 2 AG, компания подала апелляцию на это решение суда.

О газовой директиве ЕС

Базовое требование третьего энергопакета Евросоюза - это разделение энергокомпаний (unbundling). Оно подразумевает необходимость разделения европейских энергетических корпораций на структуры, которые занимаются добычей, генерацией и торговлей энергоресурсами с одной стороны, и независимых операторов энерготранспортных систем (трубопроводов, ЛЭП и т. д.) - с другой.

Доработанная газовая директива была согласована в рекордные сроки в начале прошлого года. Суть внесенных в нее изменений - распространить на трубопроводы, проходящие в морской экономической зоне стран ЕС, нормы третьего энергопакета сообщества, которые обязывают оператора резервировать до 50% мощностей газовой магистрали для прокачки топлива от альтернативных поставщиков.