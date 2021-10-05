Власти Кузбасса просят сохранить порядок распределения налогов на добычу руды и угля

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в ходе парламентских слушаний во вторник выступил с инициативой сохранить действующие пропорции распределения полученных налогов на добычу руды между региональными и федеральным бюджетами, когда регионы получали большую часть налоговых отчислений. Также глава Кемеровской области, где добывается половина российского угля, предлагает не менять порядок распределения налогов на добычу коксующегося угля.

"Наше предложение - изменение пропорций по НДПИ на руду. Если раньше по руде было соотношение, [когда] 60% НДПИ зачислялось в бюджеты регионов, а 40% в федеральный бюджет. То теперь ситуация меняется кардинально: 17% - в регионы, а 83% - в федеральный бюджет. Такое же изменение по НДПИ по коксующимся углям планируется: вместо 60%, которые мы получали, нам остается только 25%. Поэтому считаем [необходимым] проценты оставить, не менять", - сказал Цивилев.

Губернатор отметил, что беспокойство Кузбасса разделяют и другие регионы, чья экономика связана с угледобычей. В таких субъектах много моногородов, а за время последнего угольного кризиса ими было накоплен значительный объем кредитов, для погашения которых необходимо увеличивать налоговые доходы региональных бюджетов.

Правительство РФ предлагает привязать ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на коксующийся уголь, железную руду и многокомпонентную комплексную руду, добываемую на территории Красноярского края, к мировым котировкам. Соответствующий проект федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ" внесен в Госдуму в конце сентября.

Ставку НДПИ для железной руды предлагается установить на текущем уровне - 4,8%, но теперь она будет считаться от средней за налоговый период цены на руду на базисе Iron Ore Fines 62% Fe spot на азиатском рынке с привязкой к содержанию железа в руде на соответствующем участке недр. Рентный коэффициент в размере 3,5 уходит из формулы расчета. В случае, если среднее значение соответствующей котировки за налоговый период оказывается меньше 60 долларов, то ставка НДПИ на железную руду принимается равной 0,63 доллара в рублевом эквиваленте.

Ставку НДПИ на коксующийся уголь предлагается установить на уровне 1,5% от средней за налоговый период цены на сырье на базисе FOB HCC Australia (вместо текущей ставки в размере 57 руб.). Если соответствующая средняя цена за налоговый период будет ниже 100 долларов за тонну, ставка НДПИ принимается равной 1 доллару в рублевом эквиваленте.