Кабмин предложил частично снять запрет на приватизацию части земель у водоемов

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о частичном снятии запрета на приватизацию земельных участков, расположенных во втором поясе зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения. Документ размещен во вторник в системе обеспечения законодательной деятельности.

"Отмена <…> ограничения на предоставление земельных участков в границах второго пояса ЗСО (зон санитарной охраны - прим. ТАСС) в собственность имеет экономическое и социальное значение", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Пока законодательно земельные участки, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, не могут быть предоставлены в частную собственность. В то же время в силу исторических особенностей развития территории в границах второго пояса ЗСО рек, каналов, водохранилищ расположены крупные промышленные предприятия, транспортные и логистические центры и индивидуальные жилые дома, отмечается в пояснительной записке. Ранее в Росреестре отмечали, что, согласно закону, из-за ограничений тысячи граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц не имеют возможности воспользоваться механизмом дачной амнистии, продать, подарить или передать в наследство свои земли.

"Сам по себе запрет на предоставление земельных участков во втором поясе ЗСО в собственность не влияет на обязанность правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства по соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Нанесение ущерба источникам питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения не зависит от вида права, в соответствии с которым предоставлен земельный участок, и может быть осуществлено как собственником, так и арендатором земельного участка", - отмечают авторы законопроекта. Добавляется, что частичное снятие запрета не создаст дополнительных рисков загрязнения источников питьевого водоснабжения. При этом эффективность привлечения к ответственности собственника земельного участка выше, чем арендатора.

Запрет на предоставление земельных участков во втором поясе зон санитарной охраны в собственность также оказывает влияние на поступление доходов в региональные и местные бюджеты от продажи земельных участков, указывается в пояснительной записке. Например, отмена ограничения позволит ежегодно увеличить бюджет Московской области не менее чем на 4,5 млрд рублей в виде доходов от продажи и перераспределения земельных участков. В документе приводятся расчеты, согласно которым в 1980-2010 годах (годы введения действующих ограничений по второму поясу зон санитарной охраны Московского водопровода) в границах второго пояса ЗСО в Московской области построены почти 7,5 тыс. объектов капитального строительства, включая 33 многоквартирных жилых дома, более 5,2 тыс. индивидуальных жилых домов, более 2,1 тыс. объекта нежилого назначения, включая промышленные объекты, объекты торговли и логистические комплексы.