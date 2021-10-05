Цена газа в Европе превысила $1350 за тыс. куб. м

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Цена на газ в Европе в ходе торгов 5 октября несколько раз побила исторический максимум. На открытии торгов котировки сразу преодолели $1200 за тыс. куб. м, а по состоянию на 15:09 - $1350 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные биржи ICE.

Цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в ходе торгов составила $1354 за 1 тыс. куб. м, или €112 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Во вторник в "Газпроме" журналистам сообщили, что ожидают "холодную и снежную зиму" 2021-2022 годов.

Запасы газа в европейских хранилищах по состоянию на конец сентября 2021 года остаются на минимальном за многие годы уровне. Отставание по заполненности по сравнению с прошлым годом оценивается в 20,5 млрд куб. м газа, сообщали в "Газпроме". При сохранении среднесуточных сентябрьских темпов закачки к 12 октября (в этот день в 2020 году начался отбор) в хранилищах будет около 76 млрд куб. м газа, подсчитали в холдинге. Таким образом, останутся не восполненными 28%, или 18,6 млрд куб. м газа из 66,2 млрд куб. м, отобранных из европейских ПХГ за прошлый отопительный сезон.