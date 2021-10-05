Петербургский международный экономический форум состоится 15-18 июня 2022 года

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) состоится 15-18 июня 2022 г., говорится в сообщении Фонда Росконгресс.

"Петербургский международный экономический форум остается одним из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. <...> Мы видим высокий уровень интереса международного сообщества к таким площадкам диалога: уже сегодня целый ряд стран выразил заинтересованность в участии своих представительных делегаций в ПМЭФ-2022", - отметил советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков, слова которого приводятся в сообщении.

В 2022 году страной - гостем форума станет Египет.

В 2021 году ПМЭФ стал первым и самым масштабным в мире деловым событием очного формата после вынужденного перерыва из-за пандемии коронавируса и состоялся с использованием современных цифровых технологий. За четыре дня работы форум посетили свыше 13,5 тыс. участников из 141 страны, в том числе представители более 1 тыс. организаций СМИ из 46 стран.