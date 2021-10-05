На Ставрополье 10 организациям компенсировали почти 50% затрат на оросительные системы

СТАВРОПОЛЬ, 5 октября. /ТАСС/. Десяти сельхозтоваропроизводителям Ставропольского края возместили половину затрат по строительству, реконструкции, а также техническому перевооружению мелиоративных систем на площади 5 тыс. га, работы они успели завершить к сентябрю 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона во вторник.

"В этом году в 14 округах края реализуется 26 проектов нового орошения на площади более 12 тыс. га. Это очень трудоемкая и затратная работа, которая выполняется поэтапно. Так, за 9 месяцев уже 10 сельхозорганизаций ввели в эксплуатацию мелиоративные системы и сразу же получили возмещение порядка 50% понесенных затрат", - отметил и. о. первого заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края Евгений Грищенко, слова которого приводит пресс-служба.

Развитие мелиорации в регионе реализуется в рамках госпрограммы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства". Аграрии, которые окончат установку оборудования в октябре-декабре, смогут рассчитывать на получение компенсации в первом квартале 2022 года. До 2024 года на Ставрополье планируют увеличить площадь орошения в общей сложности на 52 тыс. га, что потребует около 10 млрд рублей.