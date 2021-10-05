"Нанолек" планирует начать выпуск вакцины "Ковивак" в ноябре

ГЕЛЕНДЖИК, 5 октября. /ТАСС/. Биофармацевтическая компания "Нанолек" планирует в ноябре начать выпуск разработанной НИИ им. Чумакова вакцины от коронавируса "Ковивак", будет стараться выходить на объем в 3 млн доз в месяц, сообщил ТАСС замгендиректора компании руководитель дивизиона вакцин Максим Стецюк.

"Ковивак" в ноябре мы планируем выпускать. Мы заявляли изначально около 3 млн в месяц, на такой объем будем стараться выходить. Конечно, вряд ли за ноябрь - декабрь мы успеем набрать такую мощность, но будем стараться",- сказал он в кулуарах форума "Биотехмед".

"Понимая сложность фармпроизводства, можем столкнуться с какими то нюансами", - пояснил он.

Кмбинированная вакцина от COVID-2019 и гриппа

"Нанолек" начнет клинические исследования комбинированной вакцины от COVID-2019 и гриппа через полтора года. "Доклинические исследования обычно можно уложить месяцев в шесть. Клинические исследования, как мы ожидаем, начнутся примерно через полтора года", - сказал Стецюк.