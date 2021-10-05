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Глава Минтруда предложил упростить наем подростков на некоторые виды работ

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Глава Минтруда РФ предложил упростить наем подростков на некоторые виды работ.

Теги
РоссияКотяков, Антон Олегович
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