Цена газа в Европе вновь обновила исторический максимум, увеличившись более чем на $250

ТАСС, 5 октября. Цена газа в Европе в ходе торгов 5 октября несколько раз обновляла исторические максимумы. Если на открытии торгов цена сразу преодолела $1 200 за 1 тыс. куб м, то уже к вечеру вторника она превысила $1 455 за 1 тыс. куб м. Таким образом, за неполный торговый день газ подорожал на бирже больше, чем на $250 за тыс. куб., следует из данных биржи ICE.

Как формировалась и менялась цена на газ в Европе

Цена фьючерса на хабе TTF в Нидерландах с поставкой в ноябле в ходе торгов достигла $1 456 за 1 тыс. куб. м, или €121,5 за МВт·ч по состоянию на 17:29 мск (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Во вторник "Газпром" сообщил журналистам, что ожидает "холодную и снежную зиму".

Запасы в подземных газовых хранилищах (ПХГ) Европы на конец сентября остаются на многолетнем минимуме. Отставание по заполненности ПХГ в сравнении с прошлым годом, по данным "Газпрома", составляет 20,5 млрд куб. м.

По оценке холдинга, при сохранении темпов закачки к 12 октября в ПХГ будет находиться около 76 млрд куб. м газа. При этом 28% или 18,6 млрд куб. м газа из отобранных за прошлый сезон 66,2 млрд куб. м останутся не восполненными.