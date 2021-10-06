Всесторонняя поддержка: в Краснодаре назвали победителей окружного этапа "Экспортера года"

Церемония награждения прошла в конференц-зале отеля Four Points by Sheraton. Открыло мероприятие видеопоздравление генерального директора АО "Российский экспортный центр" Вероники Никишиной. Она поблагодарила компании, которые добились экспортных успехов, несмотря на сложный 2020 год.

"В 2020 году в ответ на вызовы новой реальности, вызванные пандемией, экспортно ориентированным компаниям удалось адаптироваться, найти новые решения, грамотно воспользоваться предлагаемыми мерами поддержки и сохранить положительную динамику развития экспорта, - подчеркнула Никишина. - Хочу сказать спасибо представителям тех компаний, которые нашли в себе силы и энергию, таланты и амбиции идти на глобальный рынок, продвигать себя, свои идеи, продвигать нашу страну".

Премия "Экспортер года" учреждена в 1998 году. С 2008 года конкурс проводится под эгидой Министерства промышленности и торговли РФ. Заявку на участие могут подать компании крупного, малого и среднего бизнеса и индивидуальные предприниматели, которые занимаются несырьевым экспортом товаров, услуг и результатов интеллектуальной деятельности. Конкурс проходит в два этапа: первый - окружной, второй - федеральный. Как сообщили в РЭЦ, в 2021 году подано рекордное количество заявок за всю историю премии.

По словам вице-президента АО "РЭЦ" Алексея Солодова, компании ЮФО - одни из самых активных российских экспортеров.

"На сегодня Южный федеральный округ является одним из ключевых драйверов всего национального проекта „Международная кооперация и экспорт“. В нем создается все больше экспортно ориентированных компаний, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), - отметил Солодов. - Например, Краснодарский край и Ростовская область - одни из лидеров в РФ по объему несырьевого неэнергетического экспорта. В последнее время Астраханская и Волгоградская области активизировались в части реализации промышленной продукции на международных рынках. В целом та конкуренция, которая существует в разных федеральных округах в рамках нашего конкурса, позволяет сделать вывод о том, что роль внешнеэкономической деятельности повышается для всего бизнес-сообщества".

От лица губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева к гостям и участникам церемонии обратился руководитель департамента инвестиций и развития МСП Краснодарского края Василий Воробьев.

"Эта премия заняла достойное место в календаре деловых событий юга России, - сказал он. - Она призвана выявить самых талантливых и успешных экспортеров как среди общепризнанных брендов, так и среди начинающих предпринимателей. В Краснодарском крае созданы все условия для развития экспортно ориентированных предприятий, и мы продолжаем их совершенствовать, плодотворно сотрудничая с Российским экспортным центром. Сегодня кубанскую продукцию знают во многих странах мира, отмечают ее высочайшее качество, экологичность и безопасность".

После того как вступительная часть мероприятия подошла к концу, началось блиц-шоу, посвященное существующим мерам поддержки экспортеров, в том числе продукции агропромышленного комплекса (АПК). Однако сначала участники прошли короткий опрос. На экранах перед зрителями появился QR-код. С помощью смартфона его нужно было отсканировать и попасть на веб-страницу со следующим вопросом: "Каких мер экспортной поддержки вам не хватает?". И два варианта ответа: "Финансовых" и "Нефинансовых".

"Результаты опроса мы узнаем чуть позже, а сейчас переходим к общению с нашими спикерами", - обратилась к аудитории модератор.

"ЮФО является житницей страны, более 25% сбора злаковых культур приходятся на организации округа, и сегодня мы отмечаем, что доля экспорта продовольственной и сельхозпродукции в общем объеме экспорта округа увеличивается. Сегодня в ЮФО 1165 компаний, которые осуществляют экспорт на зарубежные рынки продовольствия. Более трети объема несырьевого неэнергетического экспорта относятся к Ближнему Востоку, 22% - СНГ, 16,8% - Африка, 9,5% - Европа. Крупнейшая страна-импортер несырьевой неэнергетической продукции за семь месяцев Турция, реализовано и поставлено на рынки этой страны продукции почти на 1,6 млрд долларов США", - добавил Алексей Солодов.

Также Солодов рассказал о том, какие меры поддержки РЭЦ предлагает для экспортеров продукции агропромышленного комплекса.

"Во-первых, это мера, связанная с поддержкой транспортировки продукции АПК. Она наиболее востребована и эффективна на сегодня. Также это мера поддержки сертификации продукции на зарубежных рынках, сюда можно отнести отчасти патентование и участие в выставках, которыми активно пользуются наши экспортеры, в том числе и производители АПК, - подчеркнул вице-президент АО "РЭЦ". - И есть мера, которая предусматривает компенсацию расходов за участие в международных выставках. В настоящее время мы двигаемся в сторону цифровизации этих мер. Так, наша транспортная поддержка уже доступна в системе „Одно окно“. Экспортеры говорят, что получение этой услуги стало проще и быстрее. Мы планируем, что к 2024 году все меры поддержки, которые предоставляет РЭЦ, будут цифровизированы".

По словам руководителя департамента инвестиций и развития МСП Краснодарского края Василия Воробьева, для поддержки экспортеров в регионе действуют льготные кредиты, освобождение от налога на имущество на три года, снижение налога на прибыль до 13,5% на период от трех до пяти лет и другие меры. Резидентам индустриального парка налоговые льготы предоставляются на срок до десяти лет. "Для субъектов МСП действует Центр поддержки экспорта. Он помогает выходить им на электронные площадки. И, как отмечают компании, это весьма эффективная мера поддержки", - добавил Воробьев.

По результатам опроса, которые озвучила модератор блиц-шоу, 60% респондентов считают, что им не хватает финансовых мер поддержки, 40% - нефинансовых.

"В этом смысле группа компаний РЭЦ является единым окном для экспортеров, которое обеспечивает как финансовую, так и нефинансовую поддержку, - прокомментировал результаты опроса Алексей Солодов. - В группу компаний интегрировано Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (АО „ЭКСАР“) и кредитное учреждение Росэксимбанк. У нас есть Школа экспорта, образовательные программы которой позволяют оказывать нефинансовую помощь и поддержку компаниям, находящимся на разной стадии экспортного цикла: от самой идеи до уже непосредственно компенсаций затрат".

После блиц-шоу началась церемония вручения дипломов и памятных статуэток победителям и призерам окружного этапа конкурса "Экспортер года". В заключении мероприятия к гостям присоединился заместитель губернатора Краснодарского края Игорь Галась. Он поздравил всех с победой и пожелал процветания компаниям-экспортерам.

"Окружной этап всероссийского конкурса, конечно, дает серьезную оценку вашей деятельности, - отметил он. - И очень важно, что у нас в крае и в целом в стране есть компании, которые добиваются результатов в плане наращивания экспортного потенциала. Отрадно, что три наших компании - победители и призеры в номинации „Прорыв года“. Это говорит о том, что мы идем в правильном направлении".

Вице-губернатор подчеркнул, что власти региона готовы корректировать и расширять меры поддержки экспортеров, если это будет необходимо.

Победители окружного этапа конкурса "Экспортер года" примут участие во втором - федеральном этапе, церемония награждения лауреатов которого пройдет в декабре на международном экспортном форуме "Сделано в России". Победители получат различные бонусы от РЭЦ, среди которых обучение по акселерационной программе на базе Школы экспорта в Москве, а также широкий перечень мер информационной поддержки.

Победители конкурса "Экспортер года" в Южном федеральном округе: